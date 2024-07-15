Премьер Эстонии Каллас и ее правительство подали в отставку

Каллас будет продолжать исполнять обязанности до утверждения нового правительства

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

В понедельник, 15 июля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту страны Алару Карису заявление об отставке ее правительства. Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

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Правительство во главе с Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер и весь Кабинет министров подали в отставку.

До вступления в должность нового правительства Каллас будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что правительство будет сформировано "достаточно быстро".

Каллас занимала должность главы эстонского правительства с января 2021 года.

12 июня Politico писало, что Каллас может занять кресло верховной представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности (в настоящее время пост занимает Боррель).

28 июня Европейский совет утвердил Каллас на этом посту. За ее кандидатуру должен еще проголосовать Европарламент.

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