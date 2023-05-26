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Президент Бразилії відмовив Путіну на його запрошення відвідати Росію

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 20:10
Президент Бразилії відмовив Путіну на його запрошення відвідати Росію - Фото
Лула да Сілва (Фото - EPA)

Президент Бразилії Лула да Сілва після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що відмовився від пропозиції відвідати Росію, але "підтвердив готовність Бразилії... вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру". Про це Сілва написав у Twitter.

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"Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі й відповів, що наразі не можу приїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії – поряд з Індією, Індонезією та Китаєм – вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру", – написав він.

На сайті Кремля йдеться, що Лула да Сілва "виклав своє бачення можливих посередницьких зусиль щодо пошуку шляхів врегулювання" конфлікту між РФ та Україною.

Путін водночас заявив про нібито "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку".

  • У квітні Сілва заявив, що вирішив не допомагати Україні з озброєнням, оскільки це, на його думку, зробило б його державу учасницею війни.
  • 10 травня президент Бразилії сказав, що хоче стати посередником між Україною та Росією у мирних переговорах і допомогти сторонам "знайти золоту середину" між своїми цілями.
  • 22 травня видання Globo повідомило, що Лула да Сілва образився на президента Володимира Зеленського через те, що той не зустрівся з ним на саміті G7 у Хіросімі. Зеленський на пресконференції сказав, що не зміг через розклад.
Вадим Ребрина
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війнаволодимир путінлула да сілва
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