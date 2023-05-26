Президент Бразилии отказал Путину на его приглашение посетить Россию

Президент Бразилии Лула да Силва после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что отказался от предложения посетить Россию, но "подтвердил готовность Бразилии... вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира". Об этом Силва написал в Twitter.

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"Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что в данный момент не могу приехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии – наряду с Индией, Индонезией и Китаем – вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", – написал он.

На сайте Кремля говорится, что Лула да Силва "изложил свое видение возможных посреднических усилий в поиске путей урегулирования" конфликта между РФ и Украиной.

Путин при этом заявил о якобы "открытости российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке".

В апреле Силва заявил, что решил не помогать Украине с вооружением, поскольку это, по его мнению, сделало бы его государство участником войны.

10 мая президент Бразилии сказал, что хочет стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах и помочь сторонам "найти золотую середину" между своими целями.

22 мая издание Globo сообщило, что Лула да Силва обиделся на президента Владимира Зеленского из-за того, что тот не встретился с ним на саммите G7 в Хиросиме. Зеленский на пресс-конференции сказал, что не смог из-за расписания.

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