Президент Латвії назвав умови, які нібито змусять Росію зупинити війну проти України
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав три ключові фактори, які, на його думку, змусять Росію замислитися про завершення війни проти України. Це — економічна підтримка Києва, надання ЗСУ боєприпасів і їх прогрес на полі бою. Про це він розповів в інтерв’ю Helsingin Sanomat.
"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", — підкреслив Рінкевичс.
Другим фактором він називає нарощення виробництва боєприпасів як для допомоги Україні, так і для посилення власної обороноздатності.
Третім фактором президент Латвії вказує прогрес України на полі бою. На його думку, це продемонструє РФ, що "усі мрії про повторне захоплення вже звільнених територій України є марними".
Він вважає, що країна-агресор намагається просто продовжувати війну у сподіванні, що "ми всі [союзники] втомимося".
Рінкевичс додав, що європартнерам слід продовжувати підтримувати Україну "усім, чим можемо", а також подбати про власну обороноздатність.
- 24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни, і Захід "не повинен розслаблятися".
- 10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.
- 26 вересня президент Латвії в інтерв’ю Welt заявив, що перемога Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.
Читайте також: Латвія з 2026 року, ймовірно, закриє російськомовні редакції своїх суспільних медіа
Коментарі