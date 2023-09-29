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Президент Латвії назвав умови, які нібито змусять Росію зупинити війну проти України

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29.09.2023, 13:13
Президент Латвії назвав умови, які нібито змусять Росію зупинити війну проти України - Фото
Едгарс Рінкевичс (фото – EPA)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав три ключові фактори, які, на його думку, змусять Росію замислитися про завершення війни проти України. Це — економічна підтримка Києва, надання ЗСУ боєприпасів і їх прогрес на полі бою. Про це він розповів в інтерв’ю Helsingin Sanomat.

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"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", — підкреслив Рінкевичс.

Другим фактором він називає нарощення виробництва боєприпасів як для допомоги Україні, так і для посилення власної обороноздатності.

Третім фактором президент Латвії вказує прогрес України на полі бою. На його думку, це продемонструє РФ, що "усі мрії про повторне захоплення вже звільнених територій України є марними".

Він вважає, що країна-агресор намагається просто продовжувати війну у сподіванні, що "ми всі [союзники] втомимося".

Рінкевичс додав, що європартнерам слід продовжувати підтримувати Україну "усім, чим можемо", а також подбати про власну обороноздатність.

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Калінін Артемій
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війнавійськова допомогалатвіяЕдгарс Рінкевичс
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