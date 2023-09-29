Президент Латвии назвал условия, которые якобы заставят РФ остановить войну против Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три ключевых фактора, которые, по его мнению, заставят Россию задуматься о завершении войны против Украины. Это экономическая поддержка Киева, предоставление ВСУ боеприпасов и их прогресс на поле боя. Об этом он рассказал в интервью Helsingin Sanomat.

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"Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину вне зависимости от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС", — подчеркнул Ринкевичс.

Вторым фактором он называет наращивание производства боеприпасов как для помощи Украине, так и для усиления собственной обороноспособности.

Третьим фактором президент Латвии указывает на прогресс Украины на поле боя. По его мнению, это продемонстрирует РФ, что "все мечты о повторном захвате уже освобожденных территорий Украины бесполезны".

Он считает, что страна-агрессор пытается просто продолжать войну в надежде, что "мы все [союзники] устанем".

Ринкевичс добавил, что европартнерам следует продолжать поддерживать Украину "всем, чем можем", а также позаботиться о собственной обороноспособности.

24 октября 2022 года Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны, и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

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