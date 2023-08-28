Президент Молдови: Росію не зупинити, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від союзників

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Україна потребує збільшення підтримки союзників, щоб перемогти Росію. Про це вона повідомила в інтерв'ю CNN.

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За її словами, Україні потрібна додаткова допомога, інакше росіяни не зупиняться.

"Україні потрібно отримати більше підтримки. І всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові", — сказала Санду.

Вона зазначила, що сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб Сили оборони змогли повернути всі території та покласти край війні.

22 квітня 2022 року в РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти на Придністров'я.

Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю Міністерства держбезпеки обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.

Санду: Конфлікт у Придністров'ї може бути вирішений після перемоги України у війні з Росією.

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