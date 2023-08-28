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Президент Молдови: Росію не зупинити, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від союзників

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28.08.2023, 14:13
Президент Молдови: Росію не зупинити, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від союзників - Фото
Мая Санду (Фото: EPA)

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Україна потребує збільшення підтримки союзників, щоб перемогти Росію. Про це вона повідомила в інтерв'ю CNN.

За її словами, Україні потрібна додаткова допомога, інакше росіяни не зупиняться.

"Україні потрібно отримати більше підтримки. І всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові", — сказала Санду.

Вона зазначила, що сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб Сили оборони змогли повернути всі території та покласти край війні.

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Дмитро Гриниченко
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