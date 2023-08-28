Президент Молдовы: Россию не остановить, если Украина не получит дополнительную поддержку

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина нуждается в увеличении поддержки союзников, чтобы победить Россию. Об этом она сообщила в интервью CNN.

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По ее словам, Украине нужна дополнительная помощь, иначе россияне не остановятся.

"Украине нужно получить больше поддержки. И все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится на Украине или Молдове", — сказала Санду.

Она отметила, что надеется на увеличение поддержки Украины в ближайшее время, чтобы Силы обороны смогли вернуть все территории и положить конец войне.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание Министерства госбезопасности обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией.

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