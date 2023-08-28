Президент Молдовы: Россию не остановить, если Украина не получит дополнительную поддержку
28.08.2023, 14:13
Майя Санду (Фото: EPA)
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина нуждается в увеличении поддержки союзников, чтобы победить Россию. Об этом она сообщила в интервью CNN.
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По ее словам, Украине нужна дополнительная помощь, иначе россияне не остановятся.
"Украине нужно получить больше поддержки. И все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится на Украине или Молдове", — сказала Санду.
Она отметила, что надеется на увеличение поддержки Украины в ближайшее время, чтобы Силы обороны смогли вернуть все территории и положить конец войне.
- 22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание Министерства госбезопасности обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией.
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