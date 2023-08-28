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Президент Молдовы: Россию не остановить, если Украина не получит дополнительную поддержку

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 14:13
Президент Молдовы: Россию не остановить, если Украина не получит дополнительную поддержку - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина нуждается в увеличении поддержки союзников, чтобы победить Россию. Об этом она сообщила в интервью CNN.

По ее словам, Украине нужна дополнительная помощь, иначе россияне не остановятся. 

"Украине нужно получить больше поддержки. И все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится на Украине или Молдове", — сказала Санду.

Она отметила, что надеется на увеличение поддержки Украины в ближайшее время, чтобы Силы обороны смогли вернуть все территории и положить конец войне. 

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Дмитрий Гриниченко
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