Президент Чехії: Європа має підготуватися до можливого повернення Трампа

За словами Павела, Трамп бачить багато речей не так, як інші політики

Фото: ЕРА/ CHRISTOPHE ENA

Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю польському телеканалу TVN 24 заявив, що європейські лідери мають бути готовими до можливої перемоги 45 президента США Дональда Трампа на виборах, оскільки той бачить "багато речей інакше".

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За його словами, європейські лідери припускають, що у разі перемоги Трампа на президентських виборах, він "дуже швидко укладе угоду" з російським диктатором Володимиром Путіним, яка може бути зовсім невигідною для України та Європи.

"У такому випадку ми матимемо доконаний факт, з яким доведеться мати справу <...> Мова не йде про те, щоб підірвати трансатлантичний зв'язок, поставити під сумнів Сполучені Штати як союзника, але ми повинні реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей по-іншому", – заявив Павел.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.

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