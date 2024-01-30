Президент Чехии: Европа должна подготовиться к возможному возвращению Трампа
Президент Чехии Петр Павел в интервью польскому телеканалу TVN 24 заявил, что европейские лидеры должны быть готовы к возможной победе 45 президента США Дональда Трампа на выборах, поскольку тот видит "многие вещи иначе".
По его словам, европейские лидеры предполагают, что в случае победы Трампа на президентских выборах, он "очень быстро заключит соглашение" с российским диктатором Владимиром Путиным, которое может быть совсем невыгодным для Украины и Европы.
"В таком случае мы будем иметь свершившийся факт, с которым придется иметь дело <...> Речь не идет о том, чтобы взорвать трансатлантическую связь, поставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по-другому", – заявил Павел.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.
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