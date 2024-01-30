Президент Чехии: Европа должна подготовиться к возможному возвращению Трампа

По словам Павела, Трамп видит многое не так, как другие политики

Фото: ЕРА/ CHRISTOPHE ENA

Президент Чехии Петр Павел в интервью польскому телеканалу TVN 24 заявил, что европейские лидеры должны быть готовы к возможной победе 45 президента США Дональда Трампа на выборах, поскольку тот видит "многие вещи иначе".

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По его словам, европейские лидеры предполагают, что в случае победы Трампа на президентских выборах, он "очень быстро заключит соглашение" с российским диктатором Владимиром Путиным, которое может быть совсем невыгодным для Украины и Европы.

"В таком случае мы будем иметь свершившийся факт, с которым придется иметь дело <...> Речь не идет о том, чтобы взорвать трансатлантическую связь, поставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по-другому", – заявил Павел.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.

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