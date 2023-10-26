Президент Латвії: Наступні 4-6 років будуть дуже складними. Бачимо Україну та Ізраїль

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що найближчі 4-6 років будуть "дуже складними", а тому країна має зосередитися на безпеці. Про це він сказав після зустрічі із прем'єр-міністеркою Евікою Сіліня, цитує його Delfi.

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За його словами, в Україні та Ізраїлі точаться війни, також можна помітити "тенденції" в Європі.

"Ми бачимо, що час має бути витрачено не на якісь несуттєві сварки, а на зміцнення безпеки нашої країни — як фінансово, так і по суті. Громадяни дивляться, як вони можуть брати участь у зміцненні національної оборони, так і в зміцненні цивільної оборони", – сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що не варто "захоплюватися найпохмурішими сценаріями", а необхідно зрозуміти, що національна безпека є найвищим пріоритетом і має зміцнюватися щодня.

24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни, і Захід "не повинен розслаблятися".

10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.

26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

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