RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Президент Латвії: Наступні 4-6 років будуть дуже складними. Бачимо Україну та Ізраїль

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 08:50
Президент Латвії: Наступні 4-6 років будуть дуже складними. Бачимо Україну та Ізраїль - Фото
Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/JOSE COELHO)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що найближчі 4-6 років будуть "дуже складними", а тому країна має зосередитися на безпеці. Про це він сказав після зустрічі із прем'єр-міністеркою Евікою Сіліня, цитує його Delfi.

За його словами, в Україні та Ізраїлі точаться війни, також можна помітити "тенденції" в Європі.

"Ми бачимо, що час має бути витрачено не на якісь несуттєві сварки, а на зміцнення безпеки нашої країни — як фінансово, так і по суті. Громадяни дивляться, як вони можуть брати участь у зміцненні національної оборони, так і в зміцненні цивільної оборони", – сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що не варто "захоплюватися найпохмурішими сценаріями", а необхідно зрозуміти, що національна безпека є найвищим пріоритетом і має зміцнюватися щодня.

Читайте також: Латвія з 2026 року, ймовірно, закриє російськомовні редакції своїх громадських медіа

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Росіявійнаєвропейський союзІзраїльлатвіяЕдгарс Рінкевичс

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 