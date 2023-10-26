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Президент Латвии: Следующие 4-6 лет будут очень сложными. Видим Украину и Израиль

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 08:50
Президент Латвии: Следующие 4-6 лет будут очень сложными. Видим Украину и Израиль - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/JOSE COELHO)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ближайшие 4-6 лет будут "очень сложными", а поэтому страна должна сосредоточиться на безопасности. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Эвикой Силиня, цитирует его Delfi.

По его словам, в Украине и Израиле идут войны, также можно заметить "тенденции" в Европе. 

"Мы видим, что время должно быть потрачено не на какие-то несущественные ссоры, а на укрепление безопасности нашей страны — как финансово, так и по существу. Граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной обороны, так и в укреплении гражданской обороны", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что не стоит "увлекаться самыми мрачными сценариями", а необходимо понять, что национальная безопасность является наивысшим приоритетом и должна укрепляться каждый день.

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Дмитрий Гриниченко
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РоссияИзраильвойнаЛатвияевропейский союзэдгарс ринкевичс

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