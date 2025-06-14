"Пророблена велика робота". У Міноборони заявили, що власна балістика – найвищий пріоритет

Вітчизняна балістика – це про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони, заявив Анатолій Клочко

Анатолій Клочко (Фото: АрміяInform)

Питання розробки української балістики є пріоритетом для Міністерства оборони. Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Клочко.

За його словами, питання української балістики має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі.

"Пророблена велика робота. [На сьогодні] приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою", – сказав Клочко.

За його словами, вітчизняна балістика – це не лише про технології, а й про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони. Клочко додав, що українська балістика розвивається й українці "найближчим часом" зможуть почути більше конкретних новин з цього приводу.