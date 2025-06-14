"Пророблена велика робота". У Міноборони заявили, що власна балістика – найвищий пріоритет
Питання розробки української балістики є пріоритетом для Міністерства оборони. Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Клочко.
За його словами, питання української балістики має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі.
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"Пророблена велика робота. [На сьогодні] приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою", – сказав Клочко.
За його словами, вітчизняна балістика – це не лише про технології, а й про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони. Клочко додав, що українська балістика розвивається й українці "найближчим часом" зможуть почути більше конкретних новин з цього приводу.
- 16 квітня 2025 року президент Зеленський заявив, що український військово-промисловий комплекс виробляє понад 40% усієї зброї, яка застосовується Силами безпеки й оборони на фронті.