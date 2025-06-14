"Проделана большая работа". В МО заявили, что собственная баллистика – наивысший приоритет
Вопрос разработки украинской баллистики является приоритетом для Министерства обороны. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Клочко.
По его словам, вопрос украинской баллистики имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.
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"Проделана большая работа. [На сегодня] уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди", – сказал Клочко.
По его словам, отечественная баллистика – это не только о технологиях, но и о способности украинских сил поражать стратегические цели врага в глубине его обороны. Клочко добавил, что украинская баллистика развивается и украинцы "в ближайшее время" смогут услышать больше конкретных новостей по этому поводу.
- 16 апреля 2025 года президент Зеленский заявил, что украинский военно-промышленный комплекс производит более 40% всего оружия, применяемого Силами безопасности и обороны на фронте.