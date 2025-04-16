Более 40% всего оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине – Зеленский

В настоящее время в Украине производится более 1000 видов вооружения, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинский военно-промышленный комплекс производит более 40% всего оружия, применяемого Силами безопасности и обороны на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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В среду, 16 апреля, глава государства наградил работников украинского оборонно-промышленного комплекса. Он рассказал, что в Украине производится более 1000 видов вооружения – от артиллерийских снарядов и артсистем до ракет и дальнобойных дронов.

"Уже более 40% всего оружия, которое применяется на фронте для обороны нашего государства, произведено в Украине. И тенденция неизменна. Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность самостоятельно и вместе с партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что все большее число стран заинтересовано в сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.

"Почти каждая встреча с действительно сильными партнерами Украины – это всегда разговоры о сотрудничестве с украинскими оружейными производителями. Это всегда новые договоренности относительно совместной работы. Это доверие к вам", — акцентировал глава государства, обращаясь к представителям украинской оборонки.

11 апреля Сметанин рассказал, что украинские производители могут производить до 10 млн FPV-дроно в год.

Также министр заявил, что Украина производит больше самоходной артиллерии, чем все страны свободного мира вместе взятые.