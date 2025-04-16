Понад 40% усієї зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Український військово-промисловий комплекс виробляє понад 40% усієї зброї, яка застосовується Силами безпеки й оборони на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У середу, 16 квітня, глава держави нагородив працівників українського оборонно-промислового комплексу. Він розповів, що в Україні виробляється понад 1000 видів озброєння – від артилерійських снарядів та артсистем до ракет та далекобійних дронів.

"Вже більш ніж 40% всієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої держави, вироблено в Україні. І тенденція незмінна. Україна буде робити більше і більше, щоб гарантувати свою безпеку самостійно та разом з партнерами", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що все більше країн зацікавлені в співпраці з українською оборонною промисловістю.

"Майже кожна зустріч з дійсно сильними партнерами України – це завжди розмови про співпрацю з українськими виробниками зброї. Це завжди нові домовленості щодо спільної роботи. Це довіра до вас", – акцентував глава держави, звертаючись до представників української оборонки.

11 квітня Сметанін розповів, що українські виробники можуть виготовляти до 10 млн FPV-дронів на рік.

Також міністр заявив, що Україна виробляє більше самохідної артилерії, аніж усі країни вільного світу разом узяті.