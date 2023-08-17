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Прохання Зеленського чи незгода з політикою. Кулеба назвав умови своєї відставки із МЗС

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 11:16
Прохання Зеленського чи незгода з політикою. Кулеба назвав умови своєї відставки із МЗС - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких він може піти у відставку з посади голови відомства. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, він продовжує роботу главою МЗС, проте "жодна посада не вічна".

"Я абсолютно спокійно ставлюся до всього. Я спочатку сказав, що піду за двох обставин: перша — якщо президент попросить мене піти. Друга — якщо я зайду в якусь принципову суперечність із зовнішньою політикою і не вважаю за можливе з цим працювати", — сказав Куліба.

Раніше в медіа з'явилися непідтверджені чутки про те, що в політичних колах нібито "пожвавилися розмови про можливу відставку Кулеби".

  • 13 березня 2023-го Кулеба заявив про "кадровий голод" у його відомстві, через що на сайті МЗС з'явилася сторінка "Вакансії". Особливо активно у міністерстві шукали послів України у 21 країну – здебільшого африканські та азійські.
  • Кулеба сказав, що відбір кандидатів на посади послів буде дуже ретельним, але якщо рішення про відкриті конкурси принесе бодай 10% успіху, – це вже буде перемогою.

Читайте також: Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів, претендували 69 людей на місце

Дмитро Гриниченко
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