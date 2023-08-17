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Просьба Зеленского или несогласие с политикой. Кулеба назвал условия своей отставки из МИД

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 11:16
Просьба Зеленского или несогласие с политикой. Кулеба назвал условия своей отставки из МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых он может уйти в отставку с поста главы ведомства. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, он продолжает работу главой МИД, однако "ни одна должность не вечна". 

"Я совершенно спокойно отношусь ко всему. Я изначально сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первое — если президент попросит меня уйти. Второе — если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать", — сказал Кулеба.

Ранее в медиа появились неподтвержденные слухи о том, что в политических кругах якобы "оживились разговоры о возможной отставке Кулебы".

  • 13 марта 2023 года Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, из-за чего на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особенно активно в министерстве искали послов Украины в 21 страну – в основном в африканские и азиатские.
  • Кулеба сказал, что выбор кандидатов на должности послов будет очень тщательным, но если решение об открытых конкурсах принесет хотя бы 10% успеха, – это уже будет победой.

Читайте также: Кулеба отобрал 16 кандидатов на должности послов, претендовали 69 человек на место 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаМИДдмитрий кулеба
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