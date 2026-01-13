"Припускаю, це останні дні та тижні режиму". Мерц висловився про Іран на тлі протестів у країні

Фрідріх Мерц (Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що керівництво Ірану перебуває у своїх "останніх днях і тижнях" на тлі масових протестів у країні. Слова політика передає агенція Reuters.

"Я припускаю, що зараз ми є свідками останніх днів і тижнів цього режиму", – заявив Мерц, ставлячи під сумнів легітимність керівництва Ісламської Республіки.

Канцлер зауважив, що коли режим може утримувати владу лише за допомогою насилля, то він "фактично добігає кінця". Він додав, що народ Ірану зараз повстає проти цієї влади.

Також Мерц розповів, що Німеччина перебуває у тісному контакті зі США та іншими європейськими партнерами стосовно ситуації в Ірані, й закликав Тегеран припинити жорстоке придушення протестів.

Водночас політик не прокоментував торгівельні зв'язки своєї країни з Іраном. Попри суттєві обмеження, Берлін підтримує лімітовані комерційні відносини з Тегераном. Це робить Німеччину найважливішим торгівельним партнером Ісламської Республіки в Європейському Союзі.

Експорт з ФРН до Ірану впав на 25% до трохи менш ніж 871 млн євро за перші 11 місяців 2025 року. Це менш як 0,1% від загальної зовнішньої торгівлі ФРН.