"Предполагаю, это последние дни и недели режима". Мерц высказался об Иране на фоне протестов

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что руководство Ирана находится в своих "последних днях и неделях" на фоне массовых протестов в стране. Слова политика передает агентство Reuters.

"Я предполагаю, что сейчас мы являемся свидетелями последних дней и недель этого режима", – заявил Мерц, ставя под сомнение легитимность руководства Исламской Республики.

Канцлер отметил, что когда режим может удерживать власть только с помощью насилия, то он "фактически подходит к концу". Он добавил, что народ Ирана сейчас восстает против этой власти.

Также Мерц рассказал, что Германия находится в тесном контакте с США и другими европейскими партнерами по ситуации в Иране, и призвал Тегеран прекратить жестокое подавление протестов.

В то же время политик не прокомментировал торговые связи своей страны с Ираном. Несмотря на существенные ограничения, Берлин поддерживает лимитированные коммерческие отношения с Тегераном. Это делает Германию важнейшим торговым партнером Исламской Республики в Европейском Союзе.

Экспорт из ФРГ в Иран упал на 25% до чуть менее 871 млн евро за первые 11 месяцев 2025 года. Это менее 0,1% от общей внешней торговли ФРГ.