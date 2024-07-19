Притулі закидають купівлю квартир "у розпал війни". Він відповів трьома документами

Волонтер показав інвестиційні договори – він вклався у квартири на стадії будівництва, до повномасштабного вторгнення РФ

Сергій Притула (Фото: пресслужба Сергія Притули)

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула відреагував на закиди щодо нібито придбання його родиною трьох квартир у травні 2023 року. Він пояснив, що вкладався у нерухомість ще на етапі будівництва, і оприлюднив відповідні документи.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На ресурсі Закон і бізнес 19 липня з’явилася публікація під заголовком "Волонтер Притула збирає по гривні для ЗСУ, водночас придбав квартири в столиці". Автор, посилаючись на дані Держреєстру, звинуватив Притулу в тому, що той "в самий розпал війни" нібито придбав одразу три однокімнатні квартири у ЖК "Файна Таун", виклавши за них більш ніж 4,1 млн грн.

Притула у відповідь на публікацію повідомив, що чотири роки тому був "на піку своєї телевізійної карʼєри" і отримував один з найбільших гонорарів на українському телебаченні.

Тоді подружжя вирішило придбати на майбутнє своїм дітям нерухомість, поки є можливість, і це було зроблено у вересні 2020-го.

"Це була інвестиція в ЖК на стадії будівництва. У 2023 році будинок здали в експлуатацію, і ми отримали на руки офіційні документи на право власності. Ось і вся зрада", – пояснив волонтер.

Він також опублікував фото відповідних інвестиційних договорів:

Благодійна організація "Фонд Сергія Притули" офіційно існує з 21 липня 2020 року, проте волонтерством Притула почав займатись від початку російсько-української війни, з 2014-го.

18 серпня 2022 року Притула та блогер Ігор Лаченков придбали для потреб ЗСУ на зібрані народні пожертви у безстрокове користування потужності фінського космічного супутника компанії ICEYE.

Тема супутника стала резонансною і згодом обросла багатьма фейками та маніпуляціями. У червні 2024-го ГУР відзвітувало, що супутник допоміг виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інші важливі об'єкти ворога.

Читайте також: Фонд Притули за 2023-й покрив менше половини запитів військових: донатів стільки ж, а грошей менше