Притулі закидають купівлю квартир "у розпал війни". Він відповів трьома документами
Сергій Притула (Фото: пресслужба Сергія Притули)

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула відреагував на закиди щодо нібито придбання його родиною трьох квартир у травні 2023 року. Він пояснив, що вкладався у нерухомість ще на етапі будівництва, і оприлюднив відповідні документи.

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На ресурсі Закон і бізнес 19 липня з’явилася публікація під заголовком "Волонтер Притула збирає по гривні для ЗСУ, водночас придбав квартири в столиці". Автор, посилаючись на дані Держреєстру, звинуватив Притулу в тому, що той "в самий розпал війни" нібито придбав одразу три однокімнатні квартири у ЖК "Файна Таун", виклавши за них більш ніж 4,1 млн грн.

Притула у відповідь на публікацію повідомив, що чотири роки тому був "на піку своєї телевізійної карʼєри" і отримував один з найбільших гонорарів на українському телебаченні.

Тоді подружжя вирішило придбати на майбутнє своїм дітям нерухомість, поки є можливість, і це було зроблено у вересні 2020-го.

"Це була інвестиція в ЖК на стадії будівництва. У 2023 році будинок здали в експлуатацію, і ми отримали на руки офіційні документи на право власності. Ось і вся зрада", – пояснив волонтер.

Він також опублікував фото відповідних інвестиційних договорів:

Притулі закидають купівлю квартир "у розпал війни". Він відповів трьома документами
Притулі закидають купівлю квартир "у розпал війни". Він відповів трьома документами
Притулі закидають купівлю квартир "у розпал війни". Він відповів трьома документами
  • Благодійна організація "Фонд Сергія Притули" офіційно існує з 21 липня 2020 року, проте волонтерством Притула почав займатись від початку російсько-української війни, з 2014-го.
  • 18 серпня 2022 року Притула та блогер Ігор Лаченков придбали для потреб ЗСУ на зібрані народні пожертви у безстрокове користування потужності фінського космічного супутника компанії ICEYE.
  • Тема супутника стала резонансною і згодом обросла багатьма фейками та маніпуляціями. У червні 2024-го ГУР відзвітувало, що супутник допоміг виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інші важливі об'єкти ворога. 

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