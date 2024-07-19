Притулу обвиняют в покупке квартир "в разгар войны". Он ответил тремя документами

Сергей Притула (Фото: пресс-служба Сергея Притулы)

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула отреагировал на обвинения в якобы приобретении его семьей трех квартир в мае 2023 года. Он объяснил, что вкладывался в недвижимость еще на этапе строительства, и обнародовал соответствующие документы.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

На ресурсе Закон и бизнес 19 июля появилась публикация под названием "Волонтер Притула собирает по гривне для ВСУ, в то же время приобретая квартиры в столице". Автор, ссылаясь на данные Госреестра, обвинил Притулу в том, что тот "в самый разгар войны" якобы приобрел сразу три однокомнатные квартиры в ЖК "Файна Таун", выложив за них более 4,1 млн грн.

Притула в ответ на публикацию сообщил, что четыре года назад был "на пике своей телевизионной карьеры" и получал один из самых больших гонораров на украинском телевидении.

Тогда они с женой решили приобрести на будущее своим детям недвижимость, пока есть возможность, и это было сделано в сентябре 2020-го.

"Это была инвестиция в ЖК на стадии строительства. В 2023 году дом сдали в эксплуатацию, и мы получили на руки официальные документы на право собственности. Вот и вся "зрада", – объяснил волонтер.

Он также опубликовал фото соответствующих инвестиционных договоров:

Благотворительная организация "Фонд Сергея Притулы" официально существует с 21 июля 2020-го, однако волонтерством Притула начал заниматься с начала российско-украинской войны, с 2014-го.

18 августа 2022 года Притула и блогер Игорь Лаченков приобрели для нужд ВСУ на собранные народные пожертвования в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.

Тема спутника стала резонансной и впоследствии обросла множеством фейков и манипуляций. В июне 2024 года ГУР отчиталось, что спутник помог обнаружить 370 российских аэродромов, 153 нефтебазы и другие важные объекты врага.

Читайте также: Фонд Притулы за 2023-й покрыл меньше половины запросов военных: донатов столько же, а денег меньше