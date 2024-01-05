Путін почне відновлювати військову машину, щойно війна закінчиться — глава МЗС Латвії

Каріньш заявив, що Росія намагається "вивести із себе" західних партнерів України, щоб підірвати підтримку

Кріш'яніс Каріньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що диктатор Володимир Путін прагнутиме провокацій проти НАТО, щойно війна РФ проти України закінчиться. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, НАТО має переконатися, що ймовірність будь-яких інцидентів виключена завдяки інвестиціям в оборону.

"Щойно війна закінчиться, військова машина почне відновлюватися. Він прагнутиме спровокувати й створити труднощі на кордоні. Ми знаємо це", – сказав Каріньш.

Він зазначив, що дивиться з оптимізмом на продовження підтримки України з боку Європи та США.

"Росія намагається вивести із себе Захід, заявляючи, що він розділений. Росія намагається посіяти серед нас сумнів. Але Путіну вдалося вдихнути нове життя в НАТО. На сьогодні нам вдалося домовитися з усіх питань, що стосуються України", — заявив дипломат.

Глава відомства підкреслив, що після війни Україні необхідна єдність Заходу та членство в НАТО.

"Росія – це не тільки проблема в Україні для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни", – резюмував міністр.

24 жовтня 2022 року президент Латвії Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни й Захід "не повинен розслаблятися".

10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.

26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

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