Путин начнет восстанавливать военную машину, только война закончится — глава МИД Латвии

Кариньш заявил, что Россия пытается "вывести из себя" западных партнеров Украины, чтобы подорвать поддержку

Кришьянис Кариньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что диктатор Владимир Путин будет стремиться к провокациям против НАТО, как только война РФ против Украины закончится. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, НАТО следует убедиться, что вероятность каких-либо инцидентов исключена благодаря инвестициям в оборону.

"Как только война закончится, военная машина начнет восстанавливаться. Он будет стремиться спровоцировать и создать трудности на границе. Мы знаем это", — сказал Кариньш.

Он отметил, что смотрит с оптимизмом на продолжение поддержки Украины со стороны Европы и США.

"Россия пытается вывести из себя Запад, заявляя, что он разделен. Россия пытается посеять среди нас сомнение. Но Путину удалось вдохнуть новую жизнь в НАТО. На сегодняшний день нам удалось договориться по всем вопросам, касающимся Украины", — заявил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что после войны Украине необходимо единство Запада и членство в НАТО.

"Россия — это не только проблема в Украине для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после украинской войны", — резюмировал министр.

24 октября 2022 года президент Латвии Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

Читайте также: Латвия укрепит военную инфраструктуру на границе с РФ. Президент: Нужен не только забор