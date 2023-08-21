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Путін поки що не приїде до Туреччини. Ердоган хоче зустрічі у вересні, "якщо буде можливість"

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 15:38
Путін поки що не приїде до Туреччини. Ердоган хоче зустрічі у вересні,
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що хотів би зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у вересні, "якщо буде можливість". Про це він повідомив журналістам після візиту до Угорщини, цитує його агентство Anadolu.

За його словами, він хоче обговорити з Путіним питання поновлення зернової угоди у вересні, "якщо з'явиться така можливість".

"У вересні в Індії відбудеться засідання G20. У США заплановано засідання Генеральної Асамблеї ООН. Ми обговоримо зернову угоду з Путіним, якщо з'явиться така можливість через щільний графік", — сказав Ердоган.

Він також анонсував візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Росії найближчим часом.

"Ми прагнемо цього, це наше бажання. Ми детально обговорили ці питання під час візиту Зеленського, під час переговорів з ним, а також зустрічей на полях саміту лідерів НАТО. Я сподіваюся, що ми досягнемо результату, якщо обидва лідери схвалять наше посередництво", — заявив турецький лідер.

Раніше повідомлялося, що Путін може приїхати з візитом до Туреччини у серпні.

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Дмитро Гриниченко
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