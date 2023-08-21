Путин пока не приедет в Турцию. Эрдоган хочет встречи в сентябре, "если будет возможность"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы встретиться с диктатором Владимиром Путиным в сентябре, "если будет возможность". Об этом он сообщил журналистам после визита в Венгрию, цитирует его агенство Anadolu.

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По его словам, он хочет обсудить с Путиным вопрос возобновления зерновой сделки в сентябре, "если появится такая возможность".

"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим зерновую сделку с Путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", — сказал Эрдоган.

Он также анонсировал визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время.

"Мы стремимся к этому, это наше желание. Мы детально обсудили эти вопросы во время визита Зеленского, во время переговоров с ним, а также встреч на полях саммита лидеров НАТО. Я надеюсь, что мы достигнем результата, если оба лидера одобрят наше посредничество", — заявил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Путин может приехать с визитом в Турцию в августе.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей.

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