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Путин пока не приедет в Турцию. Эрдоган хочет встречи в сентябре, "если будет возможность"

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 15:38
Путин пока не приедет в Турцию. Эрдоган хочет встречи в сентябре,
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы встретиться с диктатором Владимиром Путиным в сентябре, "если будет возможность". Об этом он сообщил журналистам после визита в Венгрию, цитирует его агенство Anadolu.

По его словам, он хочет обсудить с Путиным вопрос возобновления зерновой сделки в сентябре, "если появится такая возможность". 

"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим зерновую сделку с Путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", — сказал Эрдоган.

Он также анонсировал визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время. 

"Мы стремимся к этому, это наше желание. Мы детально обсудили эти вопросы во время визита Зеленского, во время переговоров с ним, а также встреч на полях саммита лидеров НАТО. Я надеюсь, что мы достигнем результата, если оба лидера одобрят наше посредничество", — заявил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Путин может приехать с визитом в Турцию в августе. 

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 

Читайте также: У России новая стратегия – отрезать Украину от рынков сбыта зерна: FT

Дмитрий Гриниченко
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