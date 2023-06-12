Путін сам розвінчав міф про "другу армію у світі" — Центр стратегічних комунікацій

У Центрі стратегічних комунікацій звернули увагу, що у своїй промові про український контрнаступ російський диктатор Володимир Путін чомусь вирішив особисто розвінчати міф про "другу армію у світі", заявивши, що збройним силам РФ наразі не вистачає сучасних озброєнь.

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9 червня Путін сказав, що "у нас ще цих сучасних озброєнь не вистачає, але промисловість, оборонна промисловість, оборонно-промисловий комплекс країни розвивається швидко..."

Центр зазначає, що ця заява взагалі не в’яжеться із культивованим пропагандою образом російської армії як однієї з найкращих у світі.

Наприклад, директор "Ростеху" Чемезов ще в лютому говорив, що підприємства держкорпорації більш ніж у 50 разів збільшили обсяги виробництва військової продукції.

До повномасштабної війни сам Путін запевняв, що частка сучасних озброєнь в російській армії вище 71%. "Звісно, і тут збрехав. Відсоток сучасних озброєнь у російській армії значно нижчий", – йдеться у повідомленні.

Серед танків, за даними Центру, й досі немає взагалі жодної сучасної машини: виробництво "Армати", яке мали розпочати ще 2020 року, так і не запустили, через що у березні РФ зняла з консервації радянські танки Т-54 та Т-55 середини минулого століття.

10 червня президента Володимира Зеленського попросили прокоментувати слова Путіна про те, що Україна почала очікуваний великий контрнаступ. Він відповів, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

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