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Путін сам розвінчав міф про "другу армію у світі" — Центр стратегічних комунікацій

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 19:11
Путін сам розвінчав міф про
Путін (Фото: EPA)

У Центрі стратегічних комунікацій звернули увагу, що у своїй промові про український контрнаступ російський диктатор Володимир Путін чомусь вирішив особисто розвінчати міф про "другу армію у світі", заявивши, що збройним силам РФ наразі не вистачає сучасних озброєнь.

9 червня Путін сказав, що "у нас ще цих сучасних озброєнь не вистачає, але промисловість, оборонна промисловість, оборонно-промисловий комплекс країни розвивається швидко..."

Центр зазначає, що ця заява взагалі не в’яжеться із культивованим пропагандою образом російської армії як однієї з найкращих у світі.

Наприклад, директор "Ростеху" Чемезов ще в лютому говорив, що підприємства держкорпорації більш ніж у 50 разів збільшили обсяги виробництва військової продукції.

До повномасштабної війни сам Путін запевняв, що частка сучасних озброєнь в російській армії вище 71%. "Звісно, і тут збрехав. Відсоток сучасних озброєнь у російській армії значно нижчий", – йдеться у повідомленні.

Серед танків, за даними Центру, й досі немає взагалі жодної сучасної машини: виробництво "Армати", яке мали розпочати ще 2020 року, так і не запустили, через що у березні РФ зняла з консервації радянські танки Т-54 та Т-55 середини минулого століття.

  • 10 червня президента Володимира Зеленського попросили прокоментувати слова Путіна про те, що Україна почала очікуваний великий контрнаступ. Він відповів, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно". 

Вадим Ребрина
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