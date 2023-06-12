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Путин сам развенчал миф о "второй армии в мире" – Центр стратегических коммуникаций

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 19:11
Путин сам развенчал миф о
Путин (Фото: EPA)

В Центре стратегических коммуникаций обратили внимание, что в своей речи об украинском контрнаступлении российский диктатор Владимир Путин почему-то решил лично развенчать миф о "второй армии в мире", заявив, что вооруженным силам РФ пока не хватает современных вооружений.

9 июня Путин сказал, что "у нас еще этих современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро..."

Центр отмечает, что это заявление вообще не вяжется с культивируемым пропагандой образом российской армии как одной из лучших в мире.

К примеру, директор "Ростеха" Чемезов еще в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства военной продукции.

До полномасштабной войны сам Путин уверял, что доля современных вооружений в российской армии выше 71%. "Конечно, и здесь соврал. Процент современных вооружений в российской армии значительно ниже", – говорится в сообщении.

Среди танков, по данным Центра, до сих пор нет вообще ни одной современной машины: производство "Арматы", которое должны были начать еще в 2020 году, так и не запустили, из-за чего в марте РФ сняла с консервации советские танки Т-54 и Т-55 середины прошлого столетия.

  • 10 июня президента Владимира Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что Украина начала ожидаемое большое контрнаступление. Он ответил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Вадим Ребрина
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владимир путинконтрнаступление
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