Путін узаконив депортацію українців з окупованих територій та "референдуми"

Російський диктатор Володимир Путін, ордер на арешт якого за депортацію українських дітей видав Міжнародний суд у Гаазі, підписав зміни до закону "Про воєнний стан", які дозволяють окупантам незаконно вивозити українців з тимчасово окупованих територій.

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Згідно з "документом", відтепер у Росії узаконено можливість "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Вказано, що це стосується Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, на цих територіях росіяни за "законом" можуть проводити так звані "референдуми", якщо цього захоче окупаційна влада.

Це можна буде зробити як і на всій окупованій території, так і на якійсь її частині.

LIGA.net звернулася за коментарем до омбудсмена Дмитра Лубинця.

Україні достеменно відомі дані майже 20 000 дітей, яких було вивезено у РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ фабрикує судові справи, аби не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитись.

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