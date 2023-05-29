UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий и "референдумы"

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:21
Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий и
Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого за депортацию украинских детей выдал Международный суд в Гааге, подписал изменения к закону "О военном положении", позволяющие оккупантам незаконно вывозить украинцев с временно оккупированных территорий.

Согласно "документу", теперь в России узаконена возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Указано, что это касается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, на этих территориях россияне по "закону" могут проводить так называемые "референдумы", если этого захотят оккупационные власти.

Это можно будет сделать как на всей оккупированной территории, так и на какой-то ее части.

LIGA.net обратилась за комментарием к омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

  • Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

Читайте также: Оппозиция обвиняет режим Лукашенко в причастности к похищению детей из Украины

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинзакондепортацияреферендум
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 