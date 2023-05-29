Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий и "референдумы"

Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого за депортацию украинских детей выдал Международный суд в Гааге, подписал изменения к закону "О военном положении", позволяющие оккупантам незаконно вывозить украинцев с временно оккупированных территорий.

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Согласно "документу", теперь в России узаконена возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Указано, что это касается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, на этих территориях россияне по "закону" могут проводить так называемые "референдумы", если этого захотят оккупационные власти.

Это можно будет сделать как на всей оккупированной территории, так и на какой-то ее части.

LIGA.net обратилась за комментарием к омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

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