Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий и "референдумы"
Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого за депортацию украинских детей выдал Международный суд в Гааге, подписал изменения к закону "О военном положении", позволяющие оккупантам незаконно вывозить украинцев с временно оккупированных территорий.
Согласно "документу", теперь в России узаконена возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".
Указано, что это касается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, на этих территориях россияне по "закону" могут проводить так называемые "референдумы", если этого захотят оккупационные власти.
Это можно будет сделать как на всей оккупированной территории, так и на какой-то ее части.
LIGA.net обратилась за комментарием к омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
- Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.
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