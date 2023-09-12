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Путін заявив про 270 000 "добровольців". ГУР: Це брехня, здебільшого вони успішно утилізовані

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 19:10
Путін заявив про 270 000
Владимир Путин (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито 270 000 російських "добровольців" у лавах окупаційного війська. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що це брехня, а справжні добровольці РФ здебільшого вже "закінчились".

Сьогодні, виступаючи на Східно-економічному форумі, Путін заявив, що "добровольців" у РФ нібито майже стільки ж, скільки й мобілізованих.

"Ми провели часткову мобілізацію. 300 000 людей призвали. Зараз за останні шість-сім місяців у нас добровільно підписали контракти на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 000 осіб", – сказав Путін.

Юсов у відповідь наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності, і це брехня.

"Вибачте, записувати в добровольці рекрутованих зеків, ув’язнених людей, які відбувають покарання, може тільки хворий розум російського диктатора і його безсовісні представники. Як і у багатьох інших випадках, коли люди за якісь несплачені кредитні заборгованості, аліменти або штрафи змушені подаватись до війська – навряд їх можна назвати добровольцями", – сказав Юсов.

Він додав, що справжніх добровольців у РФ "надзвичайно мало" – перші хвилі були, але вони зараз "закінчились", і здебільшого "успішно утилізовані та знищені".

  • За даними Генштабу ЗСУ, окупанти найближчим часом можуть мобілізувати на війну від 400 000 до 700 000 людей з території Росії та тимчасово окупованих територій України, ще близько 40 000 – з Чеченської республіки.

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Оксана Житнюк
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