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Путин заявил о 270 000 "добровольцев". ГУР: Это ложь, в основном они успешно утилизированы

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 19:10
Путин заявил о 270 000
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы 270 000 российских "добровольцев" в рядах оккупационного войска. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что это ложь, а настоящие добровольцы РФ в большинстве своем уже "закончились".

Сегодня, выступая на Восточно-экономическом форуме, Путин заявил, что "добровольцев" в РФ якобы почти столько же, сколько и мобилизованных.

"Мы провели частичную мобилизацию. 300 000 человек призвали. Сейчас за последние шесть-семь месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 000 человек", – сказал Путин.

Юсов в ответ отметил, что эта информация не соответствует действительности, и это ложь.

"Извините, записывать в добровольцы рекрутированных зэков, заключенных людей, отбывающих наказание, может только больной ум российского диктатора и его бессовестные говорящие представители. Как и во многих других случаях, когда люди за какие-то неуплаченные кредитные задолженности, алименты или штрафы вынуждены подаваться в войско – вряд ли их можно назвать добровольцами", – сказал Юсов.

Он добавил, что настоящих добровольцев в РФ "чрезвычайно мало" – первые волны были, но они сейчас "закончились", и в основном "успешно утилизированы и уничтожены".

  • По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в ближайшее время могут мобилизовать на войну от 400 000 до 700 000 человек с территории России и временно оккупированных территорий Украины, еще около 40 000 – из Чеченской республики.

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Оксана Житнюк
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