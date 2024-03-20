Рада готує звернення до країн світу з проханням не визнавати Путіна легітимним

Одним з ініціаторів є спікер парламенту Руслан Стефанчук та комітет з питань зовнішньої політики

Верховна Рада (Фото пресслужби)

У Верховній Раді готують звернення до країн світу з проханням не визнавати Володимира Путіна "легітимним президентом" Росії. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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За його словами, одним з ініціаторів є спікер парламенту Руслан Стефанчук та комітет, який очолює Мережко. Над розробкою звернення працювала і парламентська опозиція. Проєкт постанови №11094 опубліковано на сайті Ради.

15-17 березня Росія провела незаконні "вибори президента" на своїй та тимчасово окупованих територіях України.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що український парламент має висловити свою позицію щодо "злочинної діяльності кремлівського режиму, наголосити на нікчемності проведених "виборів президента Російської Федерації" на тимчасово окупованій території України та закликати світову спільноту не визнавати обраного в такий спосіб "президента РФ", у тому числі його правосуб’єктність у міжнародних відносинах".

Народна депутатка від Слуги народу, членкиня комітету з питань зовнішньої політики Марія Мезенцева заявила LIGA.net, що ПАРЄ "швидше за всіх" реагує на зовнішньополітичні ситуації, які стосуються агресії РФ проти України.

Вона нагадала, що 13 жовтня ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього "президентського терміну" та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

За словами Мезенцевої, те, що Путіна "привітали" лідери КНДР, Китаю, Ірану і не привітали лідери союзників України, свідчить про те, що "все робиться правильно".

"Ба більше, ми всі бачили цифри [голоси "виборців"]. Навіть уже невідомо, що хотів намалювати собі цей диктатор. Мені це нагадує пана Чаушеску – він врешті-решт опинився під трибуналом, який ми намагаємося влаштувати для Путіна та його команди", – резюмувала вона.

2 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за визначення чинного в РФ політичного режиму як "рашизму" і засудила його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні та людиноненависницькі.

12 вересня того самого року комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що внесені до Конституції Росії зміни роблять її "фактичною диктатурою".

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