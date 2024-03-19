Нардеп: Світ визнає, що "вибори" у РФ нелегітимні, але щодо Путіна такого консенсусу немає

Олександр Мережко (Фото: Facebook)

Демократичні країни досягли згоди щодо визнання нелегітимності "президентських виборів" у Росії, однак такого широкого консенсусу щодо визнання диктатора Володимира Путіна нелегітимним поки що немає. Про це LIGA.net розповів голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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За його словами, 23 голови комітетів закордонних справ європейських парламентів, а також США, Канади та Ізраїлю ухвалили заяву про нелегітимність російських "виборів".

"Тобто на сьогодні серед західних демократичних країн є широкий консенсус щодо недемократичності та нелегітимності "виборів" президента Росії. Водночас такого широкого консенсусу щодо визнання Путіна нелегітимним поки що немає. Хоча це має логічно випливати з факту невизнання легітимності виборів", – зазначив Мережко.

Нардеп заявив, що "за звичайною логікою та логікою права" має бути так: якщо вибори були нелегітимними, тобто якщо вони порушували і міжнародне право, і засади демократії, тоді й сам результат таких фейкових виборів не є легітимним.

"Зараз перед нашою дипломатією і парламентською дипломатією стоїть завдання переконати наших західних колег визнати кремлівського диктатора нелегітимним", – розповів Мережко.

Водночас він додав, що визнавати чи не визнавати – це справа кожної країни, але деякі міжнародні організації можуть ухвалювати резолюції із закликом невизнання легітимності певного диктатора. Наприклад, це може бути на рівні ПАРЄ та ОБСЄ, пояснив парламентар.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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