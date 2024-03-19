Нардеп: Світ визнає, що "вибори" у РФ нелегітимні, але щодо Путіна такого консенсусу немає
Демократичні країни досягли згоди щодо визнання нелегітимності "президентських виборів" у Росії, однак такого широкого консенсусу щодо визнання диктатора Володимира Путіна нелегітимним поки що немає. Про це LIGA.net розповів голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
За його словами, 23 голови комітетів закордонних справ європейських парламентів, а також США, Канади та Ізраїлю ухвалили заяву про нелегітимність російських "виборів".
"Тобто на сьогодні серед західних демократичних країн є широкий консенсус щодо недемократичності та нелегітимності "виборів" президента Росії. Водночас такого широкого консенсусу щодо визнання Путіна нелегітимним поки що немає. Хоча це має логічно випливати з факту невизнання легітимності виборів", – зазначив Мережко.
Нардеп заявив, що "за звичайною логікою та логікою права" має бути так: якщо вибори були нелегітимними, тобто якщо вони порушували і міжнародне право, і засади демократії, тоді й сам результат таких фейкових виборів не є легітимним.
"Зараз перед нашою дипломатією і парламентською дипломатією стоїть завдання переконати наших західних колег визнати кремлівського диктатора нелегітимним", – розповів Мережко.
Водночас він додав, що визнавати чи не визнавати – це справа кожної країни, але деякі міжнародні організації можуть ухвалювати резолюції із закликом невизнання легітимності певного диктатора. Наприклад, це може бути на рівні ПАРЄ та ОБСЄ, пояснив парламентар.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
- З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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