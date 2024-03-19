Нардеп: Мир признает, что "выборы" в РФ нелегитимны, но в вопросе Путина все сложнее

Александр Мережко (Фото: Facebook)

Демократические страны достигли согласия о признании нелегитимности "президентских выборов" в России, однако такого широкого консенсуса о признании диктатора Владимира Путина нелегитимным пока нет. Об этом LIGA.net рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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По его словам, 23 главы комитетов иностранных дел европейских парламентов, а также США, Канады и Израиля приняли заявление о нелегитимности российских "выборов".

"То есть на сегодняшний день среди западных демократических стран есть широкий консенсус по недемократичности и нелегитимности "выборов" президента России. В то же время такого широкого консенсуса по признанию Путина нелегитимным пока нет. Хотя это должно логично выплывать из факта непризнания легитимности выборов", – отметил Мережко.

Нардеп заявил, что "по обычной логике и логике права" должно быть так: если выборы были нелегитимными, то есть если они нарушали и международное право и основы демократии, тогда и сам результат таких фейковых выборов не является легитимным.

"Сейчас перед нашей дипломатией и парламентской дипломатией стоит задача убедить наших западных коллег признать кремлевского диктатора нелегитимным", – рассказал Мережко.

Вместе с тем, добавил он, признавать или не признавать – это дело каждой страны, но некоторые международные организации могут принимать резолюции с призывом к непризнанию легитимности определенного диктатора. К примеру, это может быть на уровне ПАСЕ и ОБСЕ, пояснил парламентарий.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Среди тех, кто поздравил Путина с "победой" – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.

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