Нардеп: Мир признает, что "выборы" в РФ нелегитимны, но в вопросе Путина все сложнее
Демократические страны достигли согласия о признании нелегитимности "президентских выборов" в России, однако такого широкого консенсуса о признании диктатора Владимира Путина нелегитимным пока нет. Об этом LIGA.net рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.
По его словам, 23 главы комитетов иностранных дел европейских парламентов, а также США, Канады и Израиля приняли заявление о нелегитимности российских "выборов".
"То есть на сегодняшний день среди западных демократических стран есть широкий консенсус по недемократичности и нелегитимности "выборов" президента России. В то же время такого широкого консенсуса по признанию Путина нелегитимным пока нет. Хотя это должно логично выплывать из факта непризнания легитимности выборов", – отметил Мережко.
Нардеп заявил, что "по обычной логике и логике права" должно быть так: если выборы были нелегитимными, то есть если они нарушали и международное право и основы демократии, тогда и сам результат таких фейковых выборов не является легитимным.
"Сейчас перед нашей дипломатией и парламентской дипломатией стоит задача убедить наших западных коллег признать кремлевского диктатора нелегитимным", – рассказал Мережко.
Вместе с тем, добавил он, признавать или не признавать – это дело каждой страны, но некоторые международные организации могут принимать резолюции с призывом к непризнанию легитимности определенного диктатора. К примеру, это может быть на уровне ПАСЕ и ОБСЕ, пояснил парламентарий.
- 14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.
- 16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.
- Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.
- Среди тех, кто поздравил Путина с "победой" – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.
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