США запитали, чи приймають вони "вибори" у Росії. Відповідь: Путін президент, така реальність

Салліван заявив, що США "продовжать мати справу з реальністю", в якій Путін править Росією

Джейк Салліван (Фото: EPA/TOM BRENNER)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що диктатор Володимир Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

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За його словами, у цих "виборах" не було нічого непередбачуваного, оскільки Путін закрив політичний простір Росії та знищив своїх опонентів.

"Деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Отже, у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, і їхній результат був заздалегідь визначений. По-друге, реальність така, що Путін є президентом Росії", – сказав Салліван.

Він зазначив, що США "доводилося стикатися з цією реальністю" протягом великої війни чи інших агресій Росії.

"І ми продовжимо мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали будь-яким критеріям свободи чи справедливості", – заявив чиновник.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

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