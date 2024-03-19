США запитали, чи приймають вони "вибори" у Росії. Відповідь: Путін президент, така реальність
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що диктатор Володимир Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.
За його словами, у цих "виборах" не було нічого непередбачуваного, оскільки Путін закрив політичний простір Росії та знищив своїх опонентів.
"Деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Отже, у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, і їхній результат був заздалегідь визначений. По-друге, реальність така, що Путін є президентом Росії", – сказав Салліван.
Він зазначив, що США "доводилося стикатися з цією реальністю" протягом великої війни чи інших агресій Росії.
"І ми продовжимо мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали будь-яким критеріям свободи чи справедливості", – заявив чиновник.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
Читайте також: Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на "виборах", а Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин вже