США спросили, принимают ли они "выборы" в России. Ответ: Путин президент, такая реальность

Салливан заявил, что США "продолжат иметь дело с реальностью", в которой Путин правит Россией

Джейк Салливан (Фото: EPA/TOM BRENNER)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что диктатор Владимир Путин остается правителем России, когда его спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в стране-агрессоре. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

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По его словам, в этих "выборах" не было ничего непредсказуемого, так как Путин закрыл политическое пространство России и уничтожил своих оппонентов.

"Некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Итак, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, и их результат был предопределен. Во-вторых, реальность такова, что Путин является президентом России", — сказал Салливан.

Он отметил, что США "приходилось сталкиваться с этой реальностью" на протяжении большой войны или других агрессий России.

"И мы продолжим иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не соответствовали каким-либо критериям свободы или справедливости", — заявил чиновник.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

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