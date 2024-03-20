Рада готовит обращение к странам мира с просьбой не признавать Путина легитимным

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

В Верховной Раде готовят обращение к странам мира с просьбой не признавать Владимира Путина "легитимным президентом" России. Об этом в эфире Радио Свободы заявил глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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По его словам, одним из инициаторов является спикер парламента Руслан Стефанчук и комитет, возглавляемый Мережко. В разработке обращения участвовала и парламентская оппозиция.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии", – сказал нардеп.

Народный депутат от Слуги народа, член комитета по внешней политике Мария Мезенцева заявила LIGA.net, что ПАСЕ "быстрее всех" реагирует на внешнеполитические ситуации, касающиеся агрессии РФ против Украины.

Она напомнила, что 13 октября ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с призывом к государствам-членам организации признать Путина нелегитимным по истечению его нынешнего "президентского срока" и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и с целью достижения мира.

По словам Мезенцевой, то, что Путина "поздравили" лидеры КНДР, Китая, Ирана и не поздравили лидеры союзников Украины, свидетельствует о том, что "все делается правильно".

"Более того, мы все видели цифры [голоса "избирателей]. Даже неизвестно, что хотел нарисовать себе этот диктатор. Мне это напоминает господина Чаушеску – он, наконец, оказался под трибуналом, который мы пытаемся устроить для Путина и его команды", – резюмировала она.

2 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за определение действующего в РФ политического режима как "рашизма" и осудила его идеологические основы и общественные практики как тоталитарные и человеконенавистнические.

12 сентября того же года комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил, что внесенные в Конституцию России изменения делают ее "фактической диктатурой".

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