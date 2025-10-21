Рада призначила Бережну віцепрем’єркою – міністеркою культури

Тетяна Бережна (Фото: Міністерство економіки)

На засіданні у вівторок, 21 жовтня, депутати Верховної Ради проголосували за призначення Тетяни Бережної на посаду віцепремʼєр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Призначення Бережної підтримали 266 народних депутатів. Жоден нардеп не проголосував проти, але 16 утрималися.

Відразу після оприлюднення результатів голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив міністерку для складання присяги.

З трибуни парламенту Бережна склала присягу.

ДОВІДКА Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин Івано-Франківської області. Вона здобула юридичну освіту в Києво-Могилянській академії. Понад 10 років працювала адвокаткою у великій юридичній фірмі, спеціалізуючись на податкових спорах та адміністративному праві. У червні 2022 року була призначена заступницею міністра економіки, відповідаючи за трудове законодавство, зайнятість населення та гендерну рівність.