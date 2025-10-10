У Раду надійшло подання про призначення віцепрем’єра з гуманітарної політики – міністра культури
У п'ятницю, 10 жовтня, до Верховної Ради надійшло подання про призначення віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, за пропозицією депутатської фракції Слуга народу прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики – міністеркою культури.
Стефанчук додав, що парламент у встановленому порядку розгляне це подання.
Від липня Бережна виконує обов'язки очільниці Міністерства культури й стратегічних комунікацій. Водночас посади віцепрем'єра з гуманітарної політики до цього не існувало.
За освітою вона – юристка. З 2022 року працювала заступницею міністра економіки.
- 17 липня Верховна Рада підтримала кандидатуру Свириденко на посаду прем'єр-міністра.
- Того самого дня парламент проголосував за новий склад уряду за поданням Свириденко: сім з 13 міністрів зберегли свої посади.
