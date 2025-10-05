Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях
Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду", – написала Свириденко.
Очільниця уряду додала, що це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Кошти будуть нараховані в жовтні – за період з 1 вересня цього року.
Свириденко наголосила, що у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.
- 21 лютого повідомлялося, що у 2024 році найбільший кадровий дефіцит в Україні спостерігався в освіті – навчальним закладам не вистачало близько 25 000 працівників.
