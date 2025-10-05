Правительство увеличило доплаты учителям на прифронтовых территориях

Увеличенные доплаты будут получать 25 000 учителей, работающих в 84 громадах

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал премьера)

Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании правительства", — написала Свириденко.

Глава правительства добавила, что это касается 25 000 учителей, которые работают в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре – за период с 1 сентября этого года.

Свириденко отметила, что в бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.