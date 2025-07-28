Бережна тимчасово очолить Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Уряд планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок

Тетяна Бережна (Фото: Instagram міністерки)

Уряд призначив заступницю міністра економіки Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", – написала Свириденко.

За словами прем'єр-міністерки, головним завданням дня нової керівниці стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.

"Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", – написала Свириденко.

Прем'єр-міністерка повідомила, що уряд планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок "із чітким мандатом і ресурсами".

"Це дозволить фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс", – додала вона.

Бережна працювала на посаді заступника міністра економіки України з 17 червня 2022 року. З листопада 2021 року посаду міністра обіймала Свириденко.