Бережная временно возглавит министерство культуры и стратегических коммуникаций

Правительство планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление

Татьяна Бережная (Фото: Instagram министра)

Правительство назначило заместителя министра экономики Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В период трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую устойчивость и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управленцу с сильным опытом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами", – написала Свириденко.

По словам премьер-министра, главной задачей нового руководителя станет обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны.

"Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Министерстве экономики. Бережна обладает большим опытом в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности, как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", – написала Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что правительство планирует в дальнейшем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление "с четким мандатом и ресурсами".

"Это позволит целенаправленно работать над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс", – добавила она.

Бережна занимала должность заместителя министра экономики Украины с 17 июня 2022 года. С ноября 2021 года должность министра занимала Свириденко..