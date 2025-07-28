Бережная временно возглавит министерство культуры и стратегических коммуникаций
Правительство назначило заместителя министра экономики Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"В период трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую устойчивость и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управленцу с сильным опытом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами", – написала Свириденко.
По словам премьер-министра, главной задачей нового руководителя станет обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны.
"Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Министерстве экономики. Бережна обладает большим опытом в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности, как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", – написала Свириденко.
Премьер-министр сообщила, что правительство планирует в дальнейшем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление "с четким мандатом и ресурсами".
"Это позволит целенаправленно работать над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс", – добавила она.
Бережна занимала должность заместителя министра экономики Украины с 17 июня 2022 года. С ноября 2021 года должность министра занимала Свириденко..
- 17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра.
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