Татьяна Бережная (Фото: Министерство экономики)

В пятницу, 10 октября, в Верховную Раду поступило представление о назначении вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, по предложению депутатской фракции Слуга народа премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике – министром культуры.

Стефанчук добавил, что парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.

С июля Бережная исполняет обязанности руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций. В то же время должности вице-премьера по гуманитарной политике до этого не существовало.

По образованию она – юрист. С 2022 года работала заместителем министра экономики.

В Раду поступило представление о назначении вице-премьера – министра культуры
Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука
