В Раду поступило представление о назначении вице-премьера – министра культуры
В пятницу, 10 октября, в Верховную Раду поступило представление о назначении вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, по предложению депутатской фракции Слуга народа премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике – министром культуры.
Стефанчук добавил, что парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.
С июля Бережная исполняет обязанности руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций. В то же время должности вице-премьера по гуманитарной политике до этого не существовало.
По образованию она – юрист. С 2022 года работала заместителем министра экономики.
- 17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.
- В тот же день парламент проголосовал за новый состав правительства по представлению Свириденко: семь из 13 министров сохранили свои должности.
Комментарии (0)