В Раду поступило представление о назначении вице-премьера – министра культуры

Татьяна Бережная (Фото: Министерство экономики)

В пятницу, 10 октября, в Верховную Раду поступило представление о назначении вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, по предложению депутатской фракции Слуга народа премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике – министром культуры.

Стефанчук добавил, что парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.

С июля Бережная исполняет обязанности руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций. В то же время должности вице-премьера по гуманитарной политике до этого не существовало.

По образованию она – юрист. С 2022 года работала заместителем министра экономики.

Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука

17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.

В тот же день парламент проголосовал за новый состав правительства по представлению Свириденко: семь из 13 министров сохранили свои должности.