Рада назначила Бережную вице-премьером – министром культуры

Татьяна Бережная (Фото: Министерство экономики)

На заседании во вторник, 21 октября, депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры. Об этом стало известно из трансляции заседание парламента.

Назначение Бережной поддержали 266 народных депутатов. Ни один нардеп не проголосовал против, но 16 воздержались.

Сразу после обнародования результатов голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил министра для принесения присяги.

С трибуны парламента Бережная приняла присягу.

СПРАВКА Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 в городе Рогатин Ивано-Франковской области. Она получила юридическое образование в Киево-Могилянской академии. Более 10 лет работала адвокатом в крупной юридической фирме, специализируясь на налоговых спорах и административном праве. В июне 2022 года была назначена заместителем министра экономики, отвечая за трудовое законодательство, занятость населения и гендерное равенство.