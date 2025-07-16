Рада запровадила адмінвідповідальність за ототожнення адвоката з клієнтом

Верховна Рада (Фото: Depositphotos)

16 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за закон №12320, яким в Україні запроваджується адміністративна відповідальність за публічне ототожнення адвоката з клієнтом. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, закон в цілому підтримали 262 парламентарі.

Депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна пояснила, що тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи.

За її словами, якщо закон набере чинності, то за фразу на кшталт "Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича" журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це порушення відбудеться повторно впродовж року – то від 6800 грн до 10 200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

Парламентарка вважає, що це не має нічого спільного зі свободою слова та преси і виглядає як новий інструмент тиску на журналістів. Радіна додала, що депутати готують постанову, щоб заблокувати документ.

Ініціатори законопроєкту – шість нардепів, зокрема Максим Бужанський, Сергій Іонушас та Григорій Мамка.

У тексті законопроєкту, розміщеного на сайті ВР, йдеться, що публічне – зокрема, через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки – ототожнення особою адвоката і клієнта тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 (1700 грн) до 200 (3400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 200 до 300 (5100 грн) неоподатковуваних мінімумів.

Повторне порушення тягне за собою накладення штрафу від 400 (6800 грн) до 600 (10 200 грн) неоподатковуваних мінімумів.

ДОПОВНЕНО О 18:30. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин назвав закон "реальним наступом на свободу слова".

"Пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом. Навіть якщо нема цілі перешкодити діяльності адвоката", – уточнив парламентар.

Юрчишин розцінив документ як спробу обмежити свободу слова. Він заявив, що підтримає ініціативу Радіної щодо постанови про блокування та звернеться до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку.

"Якщо законопроєкт все ж буде підписаний – будемо звертатися до президента з пропозицією накласти вето", – наголосив депутат.