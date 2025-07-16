Рада ввела админответственность за отождествление адвоката с клиентом

Верховная Рада (Фото: Depositphotos)

16 июля Верховная Рада проголосовала в целом за закон №12320, которым в Украине вводится административная ответственность за публичное отождествление адвоката с клиентом. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, закон в целом поддержали 262 парламентария.

Депутат от Слуги народа Анастасия Радина объяснила, что теперь медийщики могут быть привлечены к административной ответственности за упоминание того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы конкретного лица.

По ее словам, если закон вступит в силу, то за фразу вроде "Виктор Сердюк – адвокат Виктора Януковича" журналист будет наказан штрафом от 1700 грн до 3400 грн, а если это нарушение произойдет повторно в течение года – то от 6800 грн до 10 200 грн. Инициировать штрафы будут сами адвокаты.

Парламентарий считает, что это не имеет ничего общего со свободой слова и печати и выглядит как новый инструмент давления на журналистов. Радина добавила, что депутаты готовят постановление, чтобы заблокировать документ.

Инициаторы законопроекта – шесть нардепов, в том числе Максим Бужанский, Сергей Ионушас и Григорий Мамка.

В тексте законопроекта, размещенном на сайте ВР, говорится, что публичное – в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы – отождествление личностью адвоката и клиента влечет наложение штрафа на граждан от 100 (1700 грн) до 200 (3400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 200 до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 400 (6800 грн) до 600 (10 200 грн) необлагаемых минимумов.

ДОПОЛНЕНО В 18:30. Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин назвал закон "реальным наступлением на свободу слова".

"Предлагается штрафовать граждан и должностных лиц за публичное отождествление адвоката с его клиентом. Даже если нет цели помешать деятельности адвоката", — уточнил парламентарий.

Юрчишин расценил документ как попытку ограничить свободу слова. Он заявил, что поддержит инициативу Радиной относительно постановления о блокировании и обратится к международным партнерам с просьбой дать свою оценку.

"Если законопроект все же будет подписан – будем обращаться к президенту с предложением наложить вето", — подчеркнул депутат.