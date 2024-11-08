"Рассчитываем на тебя". СБУ: На Волині військовий ТЦК зливав Росії розташування Сил оборони

Слідчі дії (Фото: ОГП)

У Волинській області правоохоронці затримали військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за версією слідства, працював на російські спецслужби. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

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Чоловіку повідомлено про підозру в державній зраді. За це передбачене довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року. Він передавав агентам РФ інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти у Волинській області.

Для зв’язку з окупантами він використовував месенджер, а за "послуги" отримував винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами злочинів.

Військовослужбовця взято під варту та відсторонено від посади.

В СБУ уточнили, що чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як Головне розвідувальне управління). За даними слідства, він потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Він намагався встановити й передати агресору місця базування підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції для завдання ударів.

Щоб виконати це завдання військовий на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української протиповітряної оборони.

Отриману інформацію підозрюваний надсилав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

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