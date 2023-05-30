Розроблено стандарти розслідування воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу генпрокурора разом із провідними національними експертами з міжнародного гуманітарного права розробили стандарти розслідування воєнних злочинів. Про це повідомляє пресслужба ОДП.

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Як зазначається, представлено методологічні посібники щодо стандартів розслідування воєнних злочинів для слідчих та прокурорів.

Команда експертів та практиків напрацювала дві частини методологічних рекомендацій.

Перша – "Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина" – розглядає всі основні воєнні злочини, що фіксуються в Україні, та пропонує чіткі алгоритми проведення процесуальних дій у зазначених випадках.

Окремо розроблено набір стандартів щодо конкретного виду злочинів – "Незаконне позбавлення волі та катування".

Повідомляється, що до розробки методологічної допомоги приєдналися представники департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора.

Об'єднала експертів та організувала роботу організація Just Group, яка досліджує кримінальну юстицію та розробляє рішення щодо трансформації системи.

Розроблені стандарти розглянув та затвердив генпрокурор Андрій Костін.

26 квітня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні понад 80 000 воєнних злочинів та вбила понад 10 000 цивільних.

22 травня Парламентська асамблея НАТО одноголосно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.

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