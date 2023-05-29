Кулеба: Як би часто не била Росія ракетами по мирних містах, до цього не можна звикати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не можна сприймати ракетні удари Росії по мирних містах як щось буденне, хоч би як часто їх не завдавали. Про це глава МЗС написав у Twitter англійською мовою, звертаючись до країн Заходу.

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"Російські дронові та ракетні удари по мирних українських містах не можна сприймати як щось звичайне, як би вони не частішали", – написав Кулеба.

Він додав, що це воєнні злочини, і їх необхідно зупинити.

"Всі вони є воєнними злочинами і мають бути зупинені за допомогою подальшого посилення ППО України, зокрема F-16, та відбиття російської агресії як такої", – заявив міністр.

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