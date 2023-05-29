Кулеба: Як би часто не била Росія ракетами по мирних містах, до цього не можна звикати
29.05.2023, 13:45
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не можна сприймати ракетні удари Росії по мирних містах як щось буденне, хоч би як часто їх не завдавали. Про це глава МЗС написав у Twitter англійською мовою, звертаючись до країн Заходу.
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"Російські дронові та ракетні удари по мирних українських містах не можна сприймати як щось звичайне, як би вони не частішали", – написав Кулеба.
Він додав, що це воєнні злочини, і їх необхідно зупинити.
"Всі вони є воєнними злочинами і мають бути зупинені за допомогою подальшого посилення ППО України, зокрема F-16, та відбиття російської агресії як такої", – заявив міністр.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші міста. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ВСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, всі цілі збила ППО. Це була 16-та повітряна атака росіян на столицю України.
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